Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус

"Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девяносто пять больных коронавирусом", – написал глава региона.

По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 107 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2699 человек.