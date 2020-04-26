Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 154 тысячи человек

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 154 тысячи, скончались более 5,6 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.
По его данным, за сутки в ФРГ скончались 140 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 179 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 5640.
Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 154 175 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1737. Сутками ранее сообщалось о приросте в 2055 человек. За все время вылечились 112 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (40 912), Северном Рейне-Вестфалии (31 669) и Баден-Вюртемберге (30 761). В Берлине зафиксировано 5600 случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.