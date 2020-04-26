Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 154 тысячи человек

По его данным, за сутки в ФРГ скончались 140 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 179 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 5640.

Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 154 175 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1737. Сутками ранее сообщалось о приросте в 2055 человек. За все время вылечились 112 тысяч человек.