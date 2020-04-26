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2020-04-26T07:04
https://ria.ru/20200426/1570581841.html
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
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РИА Новости

Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов

07:04 26.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские банки в первом квартале текущего года сократили количество выданных потребительских кредитов на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,42 миллиона ссуд, что является минимальным уровнем со второго квартала 2016 года, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Средний размер потребкредита по итогам первых трех месяцев 2020 года вырос на 19%, до исторического максимума в 211,2 тысячи рублей. Такой рост средней ссуды помог компенсировать резкое снижение числа выданных потребкредитов, и объем выдач в годовом выражении вырос на 6% – до 722,6 миллиарда рублей.
При этом квартал к кварталу число полученных физлицами потребкредитов сократилось на 22%, а объем выдач – на 5,6%, следует из данных компании.
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Гендиректор компании Олег Лагуткин связал такую динамику, в первую очередь, с действием показателя долговой нагрузки, который банки начали рассчитывать с 1 октября прошлого года, и снижением объемов POS-кредитования. "Подобная динамика, скорее всего, замедлится, и по итогам года вряд ли будет существенный провал в объемах выдач потребительских кредитов", - ожидает он.
Однако, отмечает эксперт, объемы кредитования по итогам года будут зависеть от множества факторов, включая спрос, который зависит от динамики ключевой ставки и доходов потребителей, и заканчивая активностью кредиторов по привлечению новых клиентов и работе с текущей клиентской базой. "Осторожное восстановление рынка потребительского кредитования можно ожидать во втором полугодии года", - прогнозирует Лагуткин.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что кредитование населения в 2020 году сохранится на уровне прошлого года или чуть упадет. При этом, по словам главы ЦБ, потребительское кредитование упадет на 2% или чуть больше.
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