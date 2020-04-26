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2020-04-26T18:42
https://ria.ru/20200426/1570581785.html
Жители Поволжья вернулись в Самару вывозным рейсом с Бали
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РИА Новости

Жители Поволжья вернулись в Самару вывозным рейсом с Бали

07:01 26.04.2020 (обновлено: 18:42 26.04.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
САМАРА, 26 апр — РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" доставил из Денпасара (остров Бали, Индонезия) в Самару жителей Поволжья, следует из данных онлайн-табло аэропорта Курумоч.
Ранее в посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что рейс № SDM6296 вылетел, но с двухчасовой задержкой, — предполагалось, что он вылетит в 21:10 по местному времени (16:10 мск). В Самаре выйдет часть пассажиров, остальные улетят в Сочи.
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По данным онлайн-табло аэропорта, самолет прибыл в Самару в 07:29 по местному времени (06:29 мск) 26 апреля.
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области, всего вывозным рейсом Денпасар — Самара — Сочи доставлено 242 российских туриста, из них пятеро — это дети до двух лет. В Самаре, по информации пресс-службы, вышли 159 человек, в том числе четверо детей до двух лет, Сочи примет 83 человека, в том числе одного ребенка до двух лет. Состояние у всех нормальное, уточнил представитель пресс-службы.
Как отмечала Минкомсвязь России, на борт могли попасть только жители Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, а также Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края и Севастополя.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки) либо в аэропорты других субъектов России — не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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