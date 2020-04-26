Жители Поволжья вернулись в Самару вывозным рейсом с Бали

Ранее в посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что рейс № SDM6296 вылетел, но с двухчасовой задержкой, — предполагалось, что он вылетит в 21:10 по местному времени (16:10 мск). В Самаре выйдет часть пассажиров, остальные улетят в Сочи.
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих
По данным онлайн-табло аэропорта, самолет прибыл в Самару в 07:29 по местному времени (06:29 мск) 26 апреля.
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области, всего вывозным рейсом Денпасар — Самара — Сочи доставлено 242 российских туриста, из них пятеро — это дети до двух лет. В Самаре, по информации пресс-службы, вышли 159 человек, в том числе четверо детей до двух лет, Сочи примет 83 человека, в том числе одного ребенка до двух лет. Состояние у всех нормальное, уточнил представитель пресс-службы.
Как отмечала Минкомсвязь России, на борт могли попасть только жители Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, а также Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края и Севастополя.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки) либо в аэропорты других субъектов России — не более 200 человек в сутки.
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