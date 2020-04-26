Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
По словам Комаровского, для заражения необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза человека. "Иначе говоря, имеется некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название "инфицирующая доза"", - отметил он.
Врач пояснил, что такая доза зависит от множества факторов: свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим вирусом. При этом телеведущий предупредил, что в условиях, когда такого опыта с COVID-19 нет, для заболевания достаточно небольшой "инфицирующей дозы".
"Повстречаться с одной такой "инфицирующей дозой" - это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу 10 "инфицирующих доз" - это уже реальный риск для жизни", - добавил Комаровский.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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