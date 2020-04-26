Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло на 23 человека

КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 23 человека и достигло 209, сообщает минздрав республики.
В субботу сообщалось о 186 зараженных.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 26.04.2020, зарегистрировано 209 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 69 человек, умерло два человека, проходят лечение в стационарах 138 больных", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, из 138 больных в инфекционных стационарах семь - дети, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.