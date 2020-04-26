Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло на 23 человека

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 26.04.2020, зарегистрировано 209 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 69 человек, умерло два человека, проходят лечение в стационарах 138 больных", - говорится в сообщении.