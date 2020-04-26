На севере Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Произошло возгорание на пятом этаже здания в Москве на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС Москвы.
"Поступила заявка о пожаре по адресу: улица Смольная, дом 34 (САО) ... здание пятиэтажное, гаражного типа. Происходит загорание на пятом этаже в нескольких гаражных боксах на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сведений о пострадавших не поступало.
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