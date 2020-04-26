Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T06:31
https://ria.ru/20200426/1570581598.html
На севере Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании
https://cdn23.img.ria.ru/images/151791/96/1517919618_0:0:2208:1242_1036x0_80_0_0_c139914a2f0f162d8be5f344f68e7fd3.jpg
РИА Новости

На севере Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании

06:31 26.04.2020
712
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Произошло возгорание на пятом этаже здания в Москве на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС Москвы.
"Поступила заявка о пожаре по адресу: улица Смольная, дом 34 (САО) ... здание пятиэтажное, гаражного типа. Происходит загорание на пятом этаже в нескольких гаражных боксах на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сведений о пострадавших не поступало.
Пожар в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае
26 апреля, 04:42
На Алтае четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме
000100
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
13:00Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
13:00Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
12:57Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
12:56Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
12:56Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
12:55Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
12:54Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
12:54В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
Лента новостейМолния