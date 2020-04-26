На севере Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании

"Поступила заявка о пожаре по адресу: улица Смольная, дом 34 (САО) ... здание пятиэтажное, гаражного типа. Происходит загорание на пятом этаже в нескольких гаражных боксах на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.