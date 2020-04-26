На Камчатку из Таиланда вернулись 124 российских туриста

"Все туристы будут направлены на двухнедельный карантин в обсерватор, оборудованный на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе. Там же силами волонтеров организован прием необходимых прилетевшим туристам вещей от их родственников и знакомых", - сказала Стратонова.