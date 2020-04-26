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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T06:03
https://ria.ru/20200426/1570581473.html
Белый дом отрицает сообщения, что ищет замену главе минздрава
https://cdn24.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_0:522:5760:3762_1036x0_80_0_0_d0ee0b504c3ffb8b46f21de5ee5783af.jpg
РИА Новости

Белый дом отрицает сообщения, что ищет замену главе минздрава

06:03 26.04.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Белый дом отрицает сообщения о том, что изучает возможную замену министру здравоохранения США Алексу Азару, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены Азара.
"Министерство здравоохранения под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач от президента... Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от общеправительственного реагирования на COVID-19", - приводит агентство слова Дира.
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Газета Politico ранее сообщила, что на пост министра рассматриваются кандидатуры координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы медпомощи пожилым Medicaid Сеемы Вермы и первого замглавы минздрава Эрика Харгана.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах Азара, который вплоть до марта уверял президента Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Другие СМИ, напротив, утверждали, что Азар предупреждал президента еще в январе о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но тот его не послушал.
Белый дом передал координацию борьбы с коронавирусом от минздрава ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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