Белый дом отрицает сообщения, что ищет замену главе минздрава

"Министерство здравоохранения под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач от президента... Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от общеправительственного реагирования на COVID-19", - приводит агентство слова Дира.

Газета Politico ранее сообщила, что на пост министра рассматриваются кандидатуры координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы медпомощи пожилым Medicaid Сеемы Вермы и первого замглавы минздрава Эрика Харгана.

Белый дом передал координацию борьбы с коронавирусом от минздрава ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.