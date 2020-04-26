МЧС рассказало о медпомощи пострадавшим после аварии на ЧАЭС россиянам

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи россиян, подвергшихся радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, за четыре последних года получили комплексную медицинскую помощь за счет средств бюджета Союзного государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"За четыре года комплексную медицинскую помощь за счет средств бюджета Союзного государства получили более 4,4 тысячи пострадавших россиян, проживающих на территориях 40 субъектов РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году такую медицинскую помощь получат еще более 900 наших сограждан. Представитель ведомства напомнил, что МЧС РФ совместно с министерствами здравоохранения России и Белоруссии с 2016 года реализует мероприятие Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.

Вследствие аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.

Наиболее загрязненными территориями являются Брянская (загрязнено 12,1 тысячи квадратных километров территории), Калужская (4,9 тысячи квадратных километров), Тульская (11,6 тысячи квадратных километров) и Орловская области (8,9 тысячи квадратных километров).

Всего в России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС. В их число входят 125 тысяч человек, принимавших в 1986-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы.

Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян.