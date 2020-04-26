Рейс с российскими туристами из Таиланда прибыл в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 26 апр – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора" в воскресенье привез из Самолет авиакомпании "Аврора" в воскресенье привез из Бангкока Хабаровск российских туристов, которые не смогли своевременно вернуться на родину после закрытия границ из-за COVID-19 , сообщили в Хабаровском аэропорту.

Петропавловск-Камчатский, Ранее сообщалось, что "Аврора" 25 и 26 апреля 2020 года планировала выполнить четыре специальных чартерных рейса для вывоза российских граждан из Южной Кореи Таиланда . Россиян вернут в Хабаровск, Владивосток Южно-Сахалинск . Все рейсы будут выполнены на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел.

"Посадка состоялась в 12.20 (5.20 мск). По предварительным данным, на борту 113 человек", - сообщили в аэропорту.

Собеседник агентства отметил, что всех пассажиров принимают в соответствии с противоэпидемическими предписаниями по COVID-19. Рейс встречают санитарные врачи.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства края, всех прибывших разместят на двухнедельный карантин в гостинице, приспособленной под обсерватор.

По данным минздава, в Хабаровском крае выявлено 379 случаев заболевания, из них 26 выздоровели и пятеро умерли. Инфекция обнаружена в 9 из 19 муниципальных образований края.