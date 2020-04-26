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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T05:29
https://ria.ru/20200426/1570581304.html
СМИ узнали, куда США хотят перенаправить деньги, которые выделялись ВОЗ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1036x0_80_0_0_e24b513a2236879c54e2432215909046.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, куда США хотят перенаправить деньги, которые выделялись ВОЗ

05:29 26.04.2020
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США намерены перенаправить деньги, которые выделялись ВОЗ, неправительственным организациям, занимающимся вопросами здравоохранения, утверждает газета Washington Post со ссылкой на чиновников и документ, направленный сотрудникам госдепа США.
"Госсекретарь попросил госдепартамент и Агентство США по международному развитию найти и задействовать альтернативных исполнителей программ международной помощи, исключая ВОЗ", - говорится в документе, направленном сотрудникам госдепа, который попал в распоряжение Washington Post.
По данным источников газеты, президент США Дональд Трамп и его советники ведут "закулисную" работу, чтобы вытеснить ВОЗ на задний план по нескольким фронтам.
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Трамп ранее объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. Госсекретарь Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
Позже агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник сообщило, что Помпео рекомендовал, чтобы США продолжили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках программ по борьбе с полиомиелитом и коронавирусом в семи странах. По данным агентства, в письме, направленном сотрудниками госдепа в Совет национальной безопасности США, указывается, что ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с полиомиелитом и COVID-19 в семи странах: Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Судане, Ливии и Турции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВОЗСШАВ мире
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