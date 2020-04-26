МЧС рассказало о выдаче удостоверений ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Солдаты в костюмах химзащиты проводят дезактивацию техники после вахты на Чернобыльской АЭС. 1986 год

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи человек получили в 2019 году удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Почти 1,5 тысячи человек получили в 2019 году удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС , выдачу таких документов проводит МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Меры социальной поддержки предоставляются населения на основании соответствующих удостоверений, выдачу которых организует МЧС России. В 2019 году выдано более 10 тысяч таких удостоверений, в том числе получили удостоверения 9 тысяч граждан, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, либо выехавших из них, еще 1,4 тысячи человек получили удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек. Вследствие аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.

Наиболее загрязненными территориями являются Брянская (загрязнено 12,1 тысячи квадратных километров территории), Калужская (4,9 тысячи квадратных километров), Тульская (11,6 тысячи квадратных километров) и Орловская области (8,9 тысячи квадратных километров).

Всего в России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС. В их число входят 125 тысяч человек, принимавших в 1986-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы.

Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян.