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Культура
2020-04-26T05:20
https://ria.ru/20200426/1570581223.html
Мужа Тодоренко затравили в Сети после скандала с ее участием
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576116_0:55:2047:1206_1036x0_80_0_0_a432b61e7542ad5e4528080d0a4e7239.jpg
РИА Новости

Мужа Тодоренко затравили в Сети после скандала с ее участием

05:18 26.04.2020 (обновлено: 05:20 26.04.2020)
307127
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко
Певец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Певец Влад Топалов, муж Регины Тодоренко, подвергся травле в Сети после скандала с высказываниями телеведущей о домашнем насилии, после которых журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года"
Ранее в интервью изданию People Talk ведущая "Орла и решки" заявила, что жертвы домашнего насилия "не задумываются", почему мужья поднимают на них руку и "что они сделали для того", чтобы их перестали бить. Ее высказывания возмутили многих интернет-пользователей и привлекли внимание СМИ. Подписчики также раскритиковали позицию телеведущей по этой теме во время прямого эфира с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой. Как отметили в редакции журнала, трансляция с Тодоренко "причинила людям боль".
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour
25 апреля, 21:13Культура
Тодоренко обратилась к подписчикам после лишения звания "Женщина года"
На фоне скандала многие пользователи начали писать гневные и оскорбительные комментарии в Instagram Топалова, обвиняя его в поддержке позиции супруги.
"Не думала, что вы будете оправдывать насилие в семье. Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Не нужно поддерживать людей с таким мнением. И еще, почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Позор", - написала одна из подписчиц певца.
"Так стыдно за наш российский шоу-бизнес, что никакого наказания таким черствым людям нет! В Европе или Америке уже давным-давно за такие высказывания заблокировали бы везде и все контракты разорвали. Позор вам и вашей жене! Обесценили работу стольких людей в борьбе за закон о домашнем насилии", - высказал свою точку зрения другой пользователь.
"Разочарована в вас и Регине. А тема насилия в семье очень сложная, чтобы вам на ней хайповать", - отметил еще один комментатор.
"Вы хотя бы извинились за себя и свою жену. Очень надеюсь, что она просто максимально глупая у вас, а не действительно так считает", - заявил четвертый пользователь.
При этом Топалов ответил на некоторые оскорбления матом.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
26 апреля, 00:36Культура
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
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КультураВлад ТопаловРоссияРегина ТодоренкоШоу-бизнес
Популярные комментарии
Кто раздувает эту бредятину? Лезбиянки феминистки?)))
26 апреля, 06:07
че че
249701120
Влад++, Регина++! // "В Европе или Америке уже давным-давно за такие высказывания заблокировали бы везде и все контракты разорвали." -- это основной признак, что ребята всё сделали правильно!
26 апреля, 07:55
АРАлекс Разработчик
185500336
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