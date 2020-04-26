Мужа Тодоренко затравили в Сети после скандала с ее участием

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Певец Певец Влад Топалов , муж Регины Тодоренко , подвергся травле в Сети после скандала с высказываниями телеведущей о домашнем насилии, после которых журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года"

Ранее в интервью изданию People Talk ведущая "Орла и решки" заявила, что жертвы домашнего насилия "не задумываются", почему мужья поднимают на них руку и "что они сделали для того", чтобы их перестали бить. Ее высказывания возмутили многих интернет-пользователей и привлекли внимание СМИ. Подписчики также раскритиковали позицию телеведущей по этой теме во время прямого эфира с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой. Как отметили в редакции журнала, трансляция с Тодоренко "причинила людям боль".

На фоне скандала многие пользователи начали писать гневные и оскорбительные комментарии в Instagram Топалова, обвиняя его в поддержке позиции супруги.

"Не думала, что вы будете оправдывать насилие в семье. Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Не нужно поддерживать людей с таким мнением. И еще, почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Позор", - написала одна из подписчиц певца.

"Так стыдно за наш российский шоу-бизнес, что никакого наказания таким черствым людям нет! В Европе или Америке уже давным-давно за такие высказывания заблокировали бы везде и все контракты разорвали. Позор вам и вашей жене! Обесценили работу стольких людей в борьбе за закон о домашнем насилии", - высказал свою точку зрения другой пользователь.

"Разочарована в вас и Регине. А тема насилия в семье очень сложная, чтобы вам на ней хайповать", - отметил еще один комментатор.

"Вы хотя бы извинились за себя и свою жену. Очень надеюсь, что она просто максимально глупая у вас, а не действительно так считает", - заявил четвертый пользователь.