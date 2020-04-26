Памятные мероприятия по жертвам аварии на ЧАЭС отменили из-за COVID-19

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса внесла в этом году коррективы в проведение мероприятий памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС , траурно-памятный митинг в Москве проводится не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"К сожалению, в текущем году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в эти планы. В частности, памятно-траурной митинг на Митинском кладбище в Москве проводится не будет", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.

Вследствие аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.

Наиболее загрязненными территориями являются Брянская (загрязнено 12,1 тысячи квадратных километров территории), Калужская (4,9 тысячи квадратных километров), Тульская (11,6 тысячи квадратных километров) и Орловская области (8,9 тысячи квадратных километров).

Всего в России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС. В их число входят 125 тысяч человек, принимавших в 1986-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы.

Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян.

Ранее министерство сообщало, что количество населенных пунктов РФ, загрязненных радиацией в результате аварии на ЧАЭС, уменьшилось с начала 1990-х годов практически в два раза. Реабилитационные мероприятия позволили вернуть в хозяйственный оборот практически половину лесного фонда и 30% земель, выведенных из него из-за повышенного содержания радионуклидов в почве.