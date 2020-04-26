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2020-04-26T05:27
https://ria.ru/20200426/1570581188.html
Памятные мероприятия по жертвам аварии на ЧАЭС отменили из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155744/98/1557449842_0:1218:2048:2370_1036x0_80_0_0_ae83b2d55f645a3d55137cf591a64af5.jpg
РИА Новости

Памятные мероприятия по жертвам аварии на ЧАЭС отменили из-за COVID-19

05:15 26.04.2020 (обновлено: 05:27 26.04.2020)
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© РИА Новости / Игорь КостинПанорама Чернобыльской атомной электростанции с "саркофагом" на переднем плане
Панорама Чернобыльской атомной электростанции с саркофагом на переднем плане
© РИА Новости / Игорь Костин
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса внесла в этом году коррективы в проведение мероприятий памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, траурно-памятный митинг в Москве проводится не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К сожалению, в текущем году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в эти планы. В частности, памятно-траурной митинг на Митинском кладбище в Москве проводится не будет", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.
Вследствие аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.
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Всего в России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС. В их число входят 125 тысяч человек, принимавших в 1986-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы.
Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян.
Ранее министерство сообщало, что количество населенных пунктов РФ, загрязненных радиацией в результате аварии на ЧАЭС, уменьшилось с начала 1990-х годов практически в два раза. Реабилитационные мероприятия позволили вернуть в хозяйственный оборот практически половину лесного фонда и 30% земель, выведенных из него из-за повышенного содержания радионуклидов в почве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАвария на Чернобыльской АЭСЧернобыльская АЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваУкраинаОбщество
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