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2020-04-26T05:12
https://ria.ru/20200426/1570581130.html
В России живут более 1,7 миллиона пострадавших от радиации на ЧАЭС
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РИА Новости

В России живут более 1,7 миллиона пострадавших от радиации на ЧАЭС

05:08 26.04.2020 (обновлено: 05:12 26.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковЛегковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте
Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона человек, подвергшихся воздействию радиации при аварии на Чернобыльской АЭС проживают в настоящее время на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, подвергшихся радиационному воздействию в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из них порядка 125 тысяч принимавших участие в 1986-1990 годах в работах по ликвидации последствий этой катастрофы; более 1,5 миллиона человек, проживающих на радиактивно загрязненных территориях в 14 субъектах РФ либо переселившихся с этих территорий на новое место жительства", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.
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Вследствие аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.
Наиболее загрязненными территориями являются Брянская (загрязнено 12,1 тысячи квадратных километров территории), Калужская (4,9 тысячи квадратных километров), Тульская (11,6 тысячи квадратных километров) и Орловская области (8,9 тысячи квадратных километров).
Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян.
Ранее министерство сообщало, что количество населенных пунктов РФ, загрязненных радиацией в результате аварии на ЧАЭС, уменьшилось с начала 1990-х годов практически в два раза. Реабилитационные мероприятия позволили вернуть в хозяйственный оборот практически половину лесного фонда и 30% земель, выведенных из него из-за повышенного содержания радионуклидов в почве.
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РоссияАвария на Чернобыльской АЭСЧернобыльская АЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаОбщество
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