В России живут более 1,7 миллиона пострадавших от радиации на ЧАЭС

"В России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, подвергшихся радиационному воздействию в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из них порядка 125 тысяч принимавших участие в 1986-1990 годах в работах по ликвидации последствий этой катастрофы; более 1,5 миллиона человек, проживающих на радиактивно загрязненных территориях в 14 субъектах РФ либо переселившихся с этих территорий на новое место жительства", - сказал собеседник агентства.