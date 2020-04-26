В России за сутки ликвидировали почти 160 лесных пожаров

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 160 лесных пожаров ликвидировали за сутки в Почти 160 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на площади более 10 тысяч гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.04.2020 в России ликвидировано 159 лесных пожаров на площади 10 490 гектаров", - говорится в сообщении.

В пятницу в России ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 гектаров