В России за сутки ликвидировали почти 160 лесных пожаров

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 160 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на площади более 10 тысяч гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.04.2020 в России ликвидировано 159 лесных пожаров на площади 10 490 гектаров", - говорится в сообщении.
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По данным на полночь 26 апреля, на территории РФ были 128 лесных пожаров на площади 25 415 гектаров, их активно тушат. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкалье (11 960 гектаров).
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