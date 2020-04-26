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РИА Наука
2020-04-26T09:19
https://ria.ru/20200426/1570580952.html
В Пентагоне назвали военный спутник Ирана "кувыркающейся веб-камерой"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

В Пентагоне назвали военный спутник Ирана "кувыркающейся веб-камерой"

04:44 26.04.2020 (обновлено: 09:19 26.04.2020)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд назвал первый иранский военный спутник "Нур-1" бесполезным для разведки.
Исламская Республика 22 апреля с помощью ракеты-носителя "Касед" ("Гонец") вывела на орбиту высотой 425 километров первый военный спутник "Нур" ("Свет"). Этот факт подтвердила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Как написал Рэймонд на своей странице в Twitter, космическое командование ВВС США продолжает отслеживать после иранского пуска два объекта, при этом размер самого спутника американские военные оценивают в десять на десять на тридцать сантиметров.
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По словам американского генерала, Иран заявлял, что спутник может делать снимки земной поверхности. "Фактически это кувыркающаяся веб-камера в космосе, маловероятно обеспечивающая разведку", — заявил Рэймонд, саркастически добавив к своему сообщению хештег spaceishard ("космос тяжел").
Ранее российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал РИА Новости, что сигнал с "Нура-1" нестабильный — это означает, что спутник вращается и не приступит к работе, пока не будет стабилизирован.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
С 2009 года Иран успешно вывел на орбиту пять спутников, в том числе четыре с помощью ракет "Сафир".
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РИА НаукаВВС СШАКосмос - РИА НаукаИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Наверное на российском двигателе полетела.
26 апреля, 09:23
Oleg Oleg
45100024
Все когда-то начинали. И Китай недавно еще был большой захолустной деревней. Так что на месте Америки я бы не хихикал, а серьезно задумался как по-новому в Мире жить и как пересмотреть свое отношение к т.н. "низшим расам".
26 апреля, 06:06
для души и дела
5500006
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