В Пентагоне назвали военный спутник Ирана "кувыркающейся веб-камерой"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд назвал первый иранский военный спутник "Нур-1" бесполезным для разведки.
Исламская Республика 22 апреля с помощью ракеты-носителя "Касед" ("Гонец") вывела на орбиту высотой 425 километров первый военный спутник "Нур" ("Свет"). Этот факт подтвердила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Как написал Рэймонд на своей странице в Twitter, космическое командование ВВС США продолжает отслеживать после иранского пуска два объекта, при этом размер самого спутника американские военные оценивают в десять на десять на тридцать сантиметров.
По словам американского генерала, Иран заявлял, что спутник может делать снимки земной поверхности. "Фактически это кувыркающаяся веб-камера в космосе, маловероятно обеспечивающая разведку", — заявил Рэймонд, саркастически добавив к своему сообщению хештег spaceishard ("космос тяжел").
Ранее российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал РИА Новости, что сигнал с "Нура-1" нестабильный — это означает, что спутник вращается и не приступит к работе, пока не будет стабилизирован.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
С 2009 года Иран успешно вывел на орбиту пять спутников, в том числе четыре с помощью ракет "Сафир".