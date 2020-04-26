Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян на 0,2%

Поддержка бизнеса, как сообщал Орешкин, ориентирована на сохранение рабочих мест и доходов людей.

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

Пандемия COVID-19

Согласно данным ВОЗ, коронавирусом заразились 2,7 миллиона человек во всем мире. Из них свыше 187 тысячи скончались. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.