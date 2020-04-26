Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян на 0,2%

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Реальные денежные доходы россиян в январе-марте сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета Росстата.
Ранее Владимир Путин назвал ускорение роста доходов задачей номер один. Как подчеркивал президент, в последнем квартале 2019-го реальные зарплаты граждан росли — и эту тенденцию нужно сохранять и усиливать.
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По данным Росстата, доходы населения (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) во втором квартале 2019 года увеличились на 0,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), а еще на 3,3% — в третьем. Общий рост доходов за девять месяцев составил 0,8%. Уровень бедности в стране к 2024 году должен снизиться до 6,6%.
Как отмечал помощник президента Максим Орешкин, в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введения ограничений, было принято решение увеличить пособия по безработице. Кроме того, дополнительные выплаты получают безработные с детьми — по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Поддержка бизнеса, как сообщал Орешкин, ориентирована на сохранение рабочих мест и доходов людей.
Пандемия COVID-19
Согласно данным ВОЗ, коронавирусом заразились 2,7 миллиона человек во всем мире. Из них свыше 187 тысячи скончались. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает десятое место в мире по числу заболевших — 80 949 человек, 747 пациентов погибли, 67676 выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.