На Алтае четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На момент прибытия пожарных подразделений дом горел открытым огнем. По предварительным данным, в результате ЧП погибли четыре человека", — сказал собеседник агентства.
По его словам, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи.
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