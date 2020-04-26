В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
Срок выполнения поручения — 30 апреля 2020 года.
Пенсионному фонду совместно с правительством Москвы Мишустин поручил до 27 апреля проверить данные о работниках, организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории страны.
В свою очередь, Роспотребнадзору необходимо представить предложения по организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения COVID-19. Также сроком до 27 апреля 2020 года.
Продление режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в пятницу, что в обозримом периоде нельзя говорить об отказе от самоизоляции.
Как отметила Попова, срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, грядущие праздники необходимо провести, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования.
По ее словам, грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса.
Падение на 20 процентов
Экономика России в 2020 году может снизиться на 20%, если ограничительные меры против коронавируса затянутся на полгода, заявил в пятницу уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По мнению Титова, самая большая проблема "даже не выделить деньги, а довести до конкретного получателя эту поддержку".
Ситуация с коронавирусом в России
Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились.
На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.