В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.

Срок выполнения поручения — 30 апреля 2020 года.

Пенсионному фонду совместно с правительством Москвы Мишустин поручил до 27 апреля проверить данные о работниках, организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории страны.

В свою очередь, Роспотребнадзору необходимо представить предложения по организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения COVID-19. Также сроком до 27 апреля 2020 года.

Продление режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в пятницу, что в обозримом периоде нельзя говорить об отказе от самоизоляции.

Как отметила Попова, срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, грядущие праздники необходимо провести, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования.

По ее словам, грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса.

Падение на 20 процентов

Экономика России в 2020 году может снизиться на 20%, если ограничительные меры против коронавируса затянутся на полгода, заявил в пятницу уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов

По мнению Титова, самая большая проблема "даже не выделить деньги, а довести до конкретного получателя эту поддержку".

Ситуация с коронавирусом в России

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились.

На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.