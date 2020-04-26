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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T08:49
https://ria.ru/20200426/1570580820.html
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570519325_0:56:3188:1849_1036x0_80_0_0_cf90511c5d2ed95a8ba54a9a9fa46a5d.jpg
РИА Новости

В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

04:37 26.04.2020 (обновлено: 08:49 26.04.2020)
151477
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
Срок выполнения поручения — 30 апреля 2020 года.
Пенсионному фонду совместно с правительством Москвы Мишустин поручил до 27 апреля проверить данные о работниках, организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории страны.
В свою очередь, Роспотребнадзору необходимо представить предложения по организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения COVID-19. Также сроком до 27 апреля 2020 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
25 апреля, 20:00Распространение нового коронавируса
Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах на майские праздники

Продление режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в пятницу, что в обозримом периоде нельзя говорить об отказе от самоизоляции.
Как отметила Попова, срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, грядущие праздники необходимо провести, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования.
По ее словам, грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса.
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
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Падение на 20 процентов

Экономика России в 2020 году может снизиться на 20%, если ограничительные меры против коронавируса затянутся на полгода, заявил в пятницу уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По мнению Титова, самая большая проблема "даже не выделить деньги, а довести до конкретного получателя эту поддержку".

Ситуация с коронавирусом в России

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились.
На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаМихаил МишустинДмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Вот из-за таких шапкозакидателей и сидим дома!
26 апреля, 07:56
dd.rwk
61000314
так как на банковской карте у неё явно не 30тыс и даже не 50,а гораздо больше,которые она своевременно получает во время самоизоляции, а обычному россиянину на еду не хватает
26 апреля, 07:29
ФСБ РФ
17000010
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