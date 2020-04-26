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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T04:48
https://ria.ru/20200426/1570580779.html
В Китае за сутки 11 человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки 11 человек заразились коронавирусом

04:18 26.04.2020 (обновлено: 04:48 26.04.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 48 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 11 новых случаев пять - ввозные, остальные шесть - локальные, пять случаев зарегистрировано в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один в – Гуандуне. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1634 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 694 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 940 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 827 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 801 человек (51 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 394 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 30 таких случаев, из них семь - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще четыре бессимптомных случая были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются 1000 бессимптомных носителей.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 11 человека (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 12 человек (все в Ухане).
Отдельно в Гонконге выявлено 1037 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 753 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (28 уже выписаны), на Тайване заразились 429 человек (шесть скончались, 275 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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