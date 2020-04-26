В Китае за сутки 11 человек заразились коронавирусом

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 827 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 801 человек (51 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 394 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 30 таких случаев, из них семь - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще четыре бессимптомных случая были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются 1000 бессимптомных носителей.