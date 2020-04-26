СМИ: Белый дом ищет замену министру здравоохранения

По его данным, на пост министра рассматриваются кандидатуры координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы медпомощи пожилым Medicaid Сеемы Вермы и первого замглавы минздрава Эрика Харгана.

Белый дом передал координацию борьбы с коронавирусом от минздрава ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.