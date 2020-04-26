СМИ: Белый дом ищет замену министру здравоохранения

По его данным, на пост министра рассматриваются кандидатуры координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы медпомощи пожилым Medicaid Сеемы Вермы и первого замглавы минздрава Эрика Харгана.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах Азара, который вплоть до марта уверял президента Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Другие СМИ, напротив, утверждали, что Азар предупреждал президента еще в январе о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но тот его не послушал.
Белый дом передал координацию борьбы с коронавирусом от минздрава ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.
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