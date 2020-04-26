NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз

По данным газеты, спрос на противомалярийные медикаменты вырос в 46 раз на следующий день после пресс-конференции Трампа 19 марта, во время которой президент США впервые заявил об эффективности препаратов. Доказать благоприятное действие гидроксихлорохина и хлорохина на данный момент не удалось. Однако, как сообщает издание, около 32 тысяч рецептов на противомалярийные препараты выписали ревматологи, кардиологи, дерматологи, психиатры и ортопеды. По данным New York Times, в апреле частота назначений этих медикаментов снизилась, но по-прежнему превышала норму в шесть раз.