Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T03:57
https://ria.ru/20200426/1570580686.html
NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_b95ee5f7cdb600d5025d2b10ce44c7a3.jpg
РИА Новости

NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз

03:57 26.04.2020
714
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Противомалярийные препараты гидроксихлорохин и хлорохин стали выписывать в 46 раз чаще после слов президента США Дональда Трампа об их эффективности в лечении коронавируса, сообщает американская газета New York Times.
По данным газеты, спрос на противомалярийные медикаменты вырос в 46 раз на следующий день после пресс-конференции Трампа 19 марта, во время которой президент США впервые заявил об эффективности препаратов. Доказать благоприятное действие гидроксихлорохина и хлорохина на данный момент не удалось. Однако, как сообщает издание, около 32 тысяч рецептов на противомалярийные препараты выписали ревматологи, кардиологи, дерматологи, психиатры и ортопеды. По данным New York Times, в апреле частота назначений этих медикаментов снизилась, но по-прежнему превышала норму в шесть раз.
Президент США Дональд Трамп неоднократно позитивно отзывался о противомалярийных препаратах хлорохине и гидроксихлорохине для лечения COVID-19 и заявлял об обнадеживающих результатах лечения. Специалисты предупреждали, что заявления президента о препаратах, которые официально не были одобрены для лечения COVID-19, преждевременны и опасны. Специалисты указывали на риск принятия препаратов из-за возможных побочных эффектов.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Ранее в среду медицинский портал medRxiv опубликовал предпринт исследования, согласно которому пациенты с коронавирусом в медицинских центрах в США, которые принимали гидроксихлорохин, имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
В исследовании приняли участие 368 пациентов, которые до 11 апреля поступили в медицинские центры в подчинении министерства по делам ветеранов США. Из них 97 человек принимали гидроксихлорохин, уровень смертности в этой группе составлял 27,8%, у 158 пациентов, которые не принимали препарат, этот показатель был равен 11,4%. Еще 113 пациентов получали гидроксихлорохин в комбинации с антибиотиком азитромицином, в этой группе уровень смертности составил 22,1%. Исследование проводилось группой ученых из Южной Каролины и Виргинии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
240011
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
13:00Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
13:00Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
12:57Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
12:56Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
12:56Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
12:55Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
12:54Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
12:54В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
Лента новостейМолния