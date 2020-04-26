NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Противомалярийные препараты гидроксихлорохин и хлорохин стали выписывать в 46 раз чаще после слов президента США Дональда Трампа об их эффективности в лечении коронавируса, сообщает американская газета New York Times.
По данным газеты, спрос на противомалярийные медикаменты вырос в 46 раз на следующий день после пресс-конференции Трампа 19 марта, во время которой президент США впервые заявил об эффективности препаратов. Доказать благоприятное действие гидроксихлорохина и хлорохина на данный момент не удалось. Однако, как сообщает издание, около 32 тысяч рецептов на противомалярийные препараты выписали ревматологи, кардиологи, дерматологи, психиатры и ортопеды. По данным New York Times, в апреле частота назначений этих медикаментов снизилась, но по-прежнему превышала норму в шесть раз.
Президент США Дональд Трамп неоднократно позитивно отзывался о противомалярийных препаратах хлорохине и гидроксихлорохине для лечения COVID-19 и заявлял об обнадеживающих результатах лечения. Специалисты предупреждали, что заявления президента о препаратах, которые официально не были одобрены для лечения COVID-19, преждевременны и опасны. Специалисты указывали на риск принятия препаратов из-за возможных побочных эффектов.
Ранее в среду медицинский портал medRxiv опубликовал предпринт исследования, согласно которому пациенты с коронавирусом в медицинских центрах в США, которые принимали гидроксихлорохин, имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
В исследовании приняли участие 368 пациентов, которые до 11 апреля поступили в медицинские центры в подчинении министерства по делам ветеранов США. Из них 97 человек принимали гидроксихлорохин, уровень смертности в этой группе составлял 27,8%, у 158 пациентов, которые не принимали препарат, этот показатель был равен 11,4%. Еще 113 пациентов получали гидроксихлорохин в комбинации с антибиотиком азитромицином, в этой группе уровень смертности составил 22,1%. Исследование проводилось группой ученых из Южной Каролины и Виргинии.
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