Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 45 тысяч человек

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде составило 45 341, новых случаев почти тысяча, сообщает министерство здравоохранения страны.
Скончались еще 115 человек, общее число смертей - 2465.
В субботу минздрав Канады сообщал о 44 353 зараженных и 2350 умерших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.