Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Китайский блогер рассказал на своей личной странице на портале Sina о путешествиях в Россию , подвергнув сомнению представления о красоте ее жительниц.

"Когда мы говорим о европейцах, мы обычно представляем себе густые брови, объемные черты лица, бездонные и большие глаза и красивую белую кожу. Поэтому китайцы также думают, что Россия — тоже страна красавиц, однако в самом ли деле русские девушки настолько красивы, как мы привыкли о них думать?" — задался вопросом он.

По его словам, после приезда в Россию можно обнаружить, что такие ожидания являются "плодом нашего воображения". "Из-за того что в России слишком холодно, русские, надев на себя очень много одежды, выглядят довольно полными и почти полностью закрывают лица, поэтому так называемые прелестные фигуры девушек совсем не заметны", — заявил блогер.

Кроме того, по его утверждению, россияне часто употребляют очень много высококалорийных продуктов. "Поэтому фигура у обычных русских далека от идеала, вплоть до того, что они даже могут быть толстыми, из-за чего оказывается, что на самом деле русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем", — считает он.

Вместе с тем блогер отметил, что туристические достопримечательности в России заслуживают упоминания. "Я верю, что каждый путешественник, приехав в Россию, почувствует всю особенность местных обычаев и окружающей обстановки", — заключил автор.