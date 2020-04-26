В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса , покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.

"Вы можете покинуть место изоляции только <...> когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)", — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В других случаях нельзя выходить из помещения даже на непродолжительное время. Кроме того, запрещаются личные контакты с курьерами, осуществляющими доставку.

В МЧС советуют договориться с родственниками, волонтерами или соседями о доставке продуктов и выносе мусора. "Бытовой мусор упаковывайте в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывайте и выставляйте за пределы квартиры", — отмечается в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

Россия занимает десятое место по числу инфицированных в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.