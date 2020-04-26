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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T09:16
https://ria.ru/20200426/1570580502.html
В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570504377_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_c2483706c70c406c376c90df2b3d8c10.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

03:13 26.04.2020 (обновлено: 09:16 26.04.2020)
106650
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОпечатанная детская площадка
Опечатанная детская площадка
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.

"Вы можете покинуть место изоляции только <...> когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)", — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В других случаях нельзя выходить из помещения даже на непродолжительное время. Кроме того, запрещаются личные контакты с курьерами, осуществляющими доставку.
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В МЧС советуют договориться с родственниками, волонтерами или соседями о доставке продуктов и выносе мусора. "Бытовой мусор упаковывайте в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывайте и выставляйте за пределы квартиры", — отмечается в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Россия занимает десятое место по числу инфицированных в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Популярные комментарии
Может хватит употреблять слово "самоизоляция"? Какая к черту самоизоляция!? Это вынужденная, принудительная изоляция! Как угодно можно назвать это. Но не самоизоляция. Не по своей воле я сижу дома. Вот Агафья Лыкова жила и может живёт себе спокойненько в самоизоляции. Никто ее́ не заставляет в лесу жить. Самоизоляция - исключительно добровольная вещь!
26 апреля, 04:14
Андрей Ведерников
169110223
Видим очередной подмен фраз карантин и самоизоляция. Уже не раз обращал на это внимание. Хватит запугивать людей, подтасовывая фразы.
26 апреля, 06:11
Я В ТАНКЕ
12810017
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