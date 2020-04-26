В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Коронавирус принес в США ажиотажный спрос на домашних питомцев, но владельцы приютов опасаются, что любовь к животным угаснет после окончания пандемии, и многие животные снова окажутся не нужны, рассказали РИА Новости представители индустрии.

"Начиная с марта и по настоящее время мы наблюдаем стремительный рост количества обращений и числа забранных из приемника животных в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - рассказала РИА Новости директор благотворительного приюта в американской столице City Dogs Rescue & City Kitties Rescue Патрисия Кеннеди.

По ее данным, за этот период, с учетом, что апрель еще не завершился, число забранных из питомников собак увеличилось на 34%, а кошек – на 51%. Кеннеди объясняет, что новые владельцы зачастую забирают котов парами, что и объясняет большие число усато-полосатых счастливцев, которые обрели новую семью.

"В общем объеме количество забираемых из приюта животных увеличились на 45% и если бы мы могли привезти больше животных, цифры были бы еще выше", - прокомментировала ситуацию Кеннеди.

Аналогичную ситуацию агентству описали в крупной и одной из старейших в США благотворительной организации, борющейся против жестокости в отношении животных, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, ASPCA).

"В последние недели был очень радующий душу отклик от людей, готовых приютить животных, нуждающихся в новом доме, в это трудное время. Число животных, которые находят временный приют через наши отделения в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, выросло на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - рассказала представитель организации. По ее словам, почти 250 животных, спасенных ASPCA в этих городах, сейчас находятся во временном патронаже.

По данным организации, "начиная с 15 марта, только в Нью-Йорке онлайн-заявки на то, чтобы временно приютить животных, подали почти 600 человек, что почти на 200% больше, чем обычно в такой период". Почти 100 животных из Нью-Йоркского отделения сейчас нашли приют, сообщили в организации.

По словам Кеннеди, для потенциальных новых "родителей" мохнатых питомцев ситуация на фоне пандемии коронавируса стала более конкурентной. "Число заявок выросло стремительно, конкуренция выросла, а мы просто не можем обеспечить необходимое количество животных, чтобы удовлетворить спрос, особенно сейчас, когда окружные приюты, сотрудничающие с нами, закрыты", - пояснила собеседница агентства. По ее словам, в нынешний период также наблюдается меньшее число случаев, когда хозяева отказываются от питомцев и сдают их в приют.

Это, считает специалист, может резко измениться, когда еще более ухудшится экономическая ситуация.

"Мы обеспокоены, что много собак и котов окажутся на улице из-за потери их хозяевами работы и закрытия бизнесов", - заявила она. "Именно тогда нам понадобятся все те, кто обращается с заявкой приютить или забрать насовсем питомца сегодня, чтобы избежать усыпления животных в сельских приютах", - отметила Кеннеди. По ее словам, она и ее коллеги с сожалением понимают, что ажиотажный спрос на животных имеет временный характер. "Мы были бы рады, если бы эта тенденция продолжалась, но мы понимаем, что это не будет так, как только возобновится нормальная жизнь", - говорит директор питомника.

"Мы, надо признать, немного озабочены тем, что люди, которые взяли животных во время запрета выходить из дома, хотят иметь рядом спутника прямо сейчас, но, когда придется вернуться на работу к обычной жизни, поездкам, они могут столкнуться с тем, что забота о питомце – это проблема", - подчеркнула Кеннеди.

Как пояснила, комментируя ситуацию РИА Новости, представитель организации Humane Society of the United States Кристен Пиик, сейчас пик спроса на то, чтобы забрать животное насовсем или временную передержку, постепенно выравнивается, однако число животных, размещенных во временные семьи, по-прежнему значительное.

"Вероятно, мы видим снижение числа взятия животных из приютов из-за того, что приюты вынужденно закрываются, что снижает число потенциальных возможностей для взятия животных. Помимо этого, в приюты поступают меньше здоровых животных, поскольку приюты концентрируют свое внимание на тех из них, кто больше всего нуждается в помощи", - отметила Пиик.