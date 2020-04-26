Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей

"Я хотел бы в это очень верить (в ослабление режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников). Все-таки, поверьте мне: природа будет делать своё позитивное дело для нас... Есть законы, и законы вот в чем состоят: подъем заболеваемости кишечных (инфекций) начинается в августе-сентябре, это железное правило. Потом с похолоданием вступают острые респираторные инфекции. И эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе", - сказал Онищенко РИА Новости.