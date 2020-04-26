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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T03:06
https://ria.ru/20200426/1570580391.html
Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564919793_0:24:3072:1752_1036x0_80_0_0_78b25d3eff320cda9778e5c4a5fab465.jpg
РИА Новости

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей

03:06 26.04.2020
45296
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Ранее вирусологи на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой отметили, что после майских праздников можно будет делать послабление режима самоизоляции для пожилых людей.
"Я хотел бы в это очень верить (в ослабление режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников). Все-таки, поверьте мне: природа будет делать своё позитивное дело для нас... Есть законы, и законы вот в чем состоят: подъем заболеваемости кишечных (инфекций) начинается в августе-сентябре, это железное правило. Потом с похолоданием вступают острые респираторные инфекции. И эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе", - сказал Онищенко РИА Новости.
Депутат назвал коронавирусную инфекцию "очень лояльной", уточнив, что в 40% случаев люди даже не знают, что они заражены. При этом Онищенко подчеркнул, что инфекция "коварна" по отношению к людям старшего возраста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
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26 апреля, 05:28
vvak1209
3960018
А он не пожилой. Ему законы не писаны. Какое же это безумие. Те кто пишет законы, сами из не соблюдают.
26 апреля, 06:44
ЮДЮрий Доронин
2110015
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