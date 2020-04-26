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РИА Наука
2020-04-26T14:21
https://ria.ru/20200426/1570580360.html
Ученые доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе
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РИА Новости

Ученые доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе

03:04 26.04.2020 (обновлено: 14:21 26.04.2020)
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© NASAМарс
Марс
© NASA
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН в ходе экспериментов доказали, что микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса и во льдах спутника Юпитера Европы. Об этом говорится в годовом отчете ИКИ за 2019 год, опубликованном на сайте института.

Плыть в облаках

"В атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы планеты подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам, могут присутствовать микроорганизмы, связанные с минеральными частицами", — предположили ученые ИКИ.
Для проверки такой гипотезы в лаборатории был исследован эффект воздействия радиации на микромицеты (микроскопические грибы. — Прим. ред.) сухой почвы при низких температуре и давлении. В итоге было установлено, что влияние высоких доз ионизирующей радиации не приводит к гибели почвенных грибков. Большинство устойчивых видов выживают.
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Как на Марсе

Кроме того, ученые ИКИ исследовали выживаемость взятых в Арктике микроорганизмов в моделируемых условиях поверхности Марса — при облучении радиацией, температуре минус 50 градусов Цельсия.
"Показано, что данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса", — говорится в документе.
Помимо того, учеными исследованы бактерии грунта пустыни Мохаве, рассматривающиеся в качестве земных аналогов гипотетических микробных сообществ Марса. "Обнаружена высокая численность и разнообразие микроорганизмов, а также показана высокая устойчивость бактериальных культур к широкому спектру стрессовых факторов, таких как температура культивирования, рН среды, присутствие солей и сильных окислителей", — говорится в отчете.
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Жизнь во льдах

Также в ИКИ проведена оценка возможности сохранения гипотетических микроорганизмов во льду спутника Юпитера Европы в случае их выброса из подледного океана. Проведен эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре минус 130 градусов Цельсия и необходимом давлении. По итогам исследования учеными обнаружены жизнеспособные бактерии.
"С учетом интенсивности излучения и скорости обновления поверхности предполагается сохранение живых клеток во льду на глубине 10-100 сантиметров в течение 1000-10000 лет после выброса воды из подледного океана", — говорится в отчете по результатам исследований.
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