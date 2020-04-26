В деревне в Красноярском крае ликвидировали пожар

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в деревне Луково в Уярском районе Красноярского края, во время которого погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что четыре строения, включая два жилых дома, загорелись в деревне Луково на площади 700 квадратных метров, погиб один человек.
"Пожар в Уярском районе, населенный пункт Луково ликвидирован в 1.50 мск", - сказал собеседник агентства.
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