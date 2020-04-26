Во Франции предложили ввести обязательное ношение масок для школьников

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ученый совет Ученый совет Франции рекомендовал ввести обязательное ношение масок для школьников после постепенного выхода страны из карантина 11 мая, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

"Ученый совет считает, что для школьников средних и старших классов, которым свойственна осознанность, и которые могут носить маски, получая образование, ношение масок должно быть обязательным", - говорится в заявлении Совета.

В то время, когда ученики не могут носить маски - например, во время обеда - и они, и сотрудники образовательного учреждения должны соблюдать социальное дистанцирование, отметили в Совете. Школьники младших классов, по мнению Совета, не смогут носить защитные маски, помогать следить за их здоровьем призвали родителей.

Ранее сообщалось, что ношение защитных масок во Франции после 11 мая будет обязательным в транспорте.

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.

По последним данным число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек, скончались более 22,6 тысячи.