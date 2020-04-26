Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына

"Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за беспокойство, но умоляю журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными", - написал он в Twitter.