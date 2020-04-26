Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил испанский активист, руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос.
"Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за беспокойство, но умоляю журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными", - написал он в Twitter.
Као де Бенос называет себя специальным представителем Комитета по внешним культурным связям КНДР. В СМИ он фигурирует как активист, поддерживающий политический курс Северной Кореи и продвигающий контакты с этой страной. Као де Бенос запустил сайт Корейской ассоциации дружбы, известно, что он часто бывает в КНДР.