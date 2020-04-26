В США хотят увеличить число проводимых тестов на COVID-19

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сообщил, что Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сообщил, что США в следующие недели могут увеличить число проводимых тестов на обнаружение COVID-19 в два раза, передает телеканал CNN

По его словам, сейчас в США проводится полтора-два миллиона тестов в неделю.

"Пожалуй, нам нужно делать в два раза больше в следующие несколько недель, и, я думаю, мы будем", - приводит телеканал слова Фаучи.

Вместе с тем, он отметил, что тестирование играет важную роль, но, кроме него, необходимо еще следить за изоляцией и контактами между людьми.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в США провели уже пять миллионов тестов на коронавирус.

Трампа критикуют за то, что массовое тестирование в США было налажено лишь примерно в конце марта, когда почти все штаты уже "закрылись" на карантин, а вирус широко распространился среди населения. Согласно мнению эпидемиологов, это показывают и результаты тестирования: то, что положительный результат дают примерно 20% тестов, говорит о том, что тесты не охватывают подавляющее большинство случаев заболевания. Санитарные власти США по-прежнему рекомендуют тестировать людей с симптомами, либо тех, кто оказался в больнице.

По последним данным, в США подтверждены 933 050 случаев, 53 391 человек скончались. США далеко опережает остальные страны мира по обоим показателям.