Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Государственное радио Ким Чен Ына сообщило о его активной деятельности, передает южнокорейское агентство Государственное радио КНДР на фоне слухов о болезни и смерти лидера странысообщило о его активной деятельности, передает южнокорейское агентство Ренхап

В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме он ее передал, не уточняется.

Строительство нового города Самчжиён торжественно завершили в конце прошлого года. В церемонии участвовал сам Ким Чен Ын.

Кроме того, накануне ЦТАК сообщило, что в четверг лидер Северной Кореи получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.

Новых сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране пока нет. Последнее фото лидера на сайте ЦТАК было опубликовано в новости от 12 апреля об инспекции полка ВВС.

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР. Некоторые издания со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространять слухи о якобы смерти лидера КНДР.