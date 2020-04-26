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2020-04-26T09:13
https://ria.ru/20200426/1570580092.html
Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына
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РИА Новости

Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына

02:05 26.04.2020 (обновлено: 09:13 26.04.2020)
137305
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Государственное радио КНДР на фоне слухов о болезни и смерти лидера страны Ким Чен Ына сообщило о его активной деятельности, передает южнокорейское агентство Ренхап.
В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме он ее передал, не уточняется.
Строительство нового города Самчжиён торжественно завершили в конце прошлого года. В церемонии участвовал сам Ким Чен Ын.
Кроме того, накануне ЦТАК сообщило, что в четверг лидер Северной Кореи получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.
Ким Чен Ын
26 апреля, 00:20
СМИ: у оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
Новых сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране пока нет. Последнее фото лидера на сайте ЦТАК было опубликовано в новости от 12 апреля об инспекции полка ВВС.
После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР. Некоторые издания со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространять слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о серьезных проблемах со здоровьем у главы КНДР не соответствуют действительности. Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся впоследствии слухи о его смерти назвали маловероятными.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
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Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны
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Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
Популярные комментарии
Похудеть бы вождю, и здоровья бы прибавилось
26 апреля, 02:12
просто Блондинка
73820014
Вы видимо плохо знакомы с биографией этого миловидного хомячка. Внешность обманчива, паренёк сразу заявил о себе, казнив родного дядю в скором времени после назначения. Он был старше и популярнее
26 апреля, 03:09
просто Блондинка
2513019
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