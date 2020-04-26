Сепаратисты на юге Йемена объявили о самоуправлении

Причиной для объявления ЧС указано то, что "йеменское правительство упорно отказывается выполнять свои обязательства и использует имущество и ресурсы йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности... на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции".