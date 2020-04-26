Сепаратисты на юге Йемена объявили о самоуправлении

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Переходный совет Южного Йемена заявил о введении самоуправления в южных провинциях страны и объявил в них чрезвычайное положение, говорится в полученном РИА Новости заявлении совета.
"Всеобщее ЧП объявляется с полуночи 25 апреля в столице Адене и во всех южных провинциях, вооруженным силам и силам безопасности поручено реализовать его", - говорится в заявлении.
Причиной для объявления ЧС указано то, что "йеменское правительство упорно отказывается выполнять свои обязательства и использует имущество и ресурсы йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности... на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции".
"Переходный совет Южного Йемена объявляет о самоуправлении с полуночи 25 апреля, комитет самоуправления будет выполнять свои задачи, определенные руководством совета", - говорится в заявлении.
Такое решение совет объяснил "возросшим числом заговоров и интриг против нашей революции и нашего общества".
Согласно заявлению Совета, йеменское правительство несколько месяцев не выплачивает зарплату военным и гражданским, прекратило поставки вооружения, "поддерживает террористов и экстремистов", также совет сетует на ухудшение услуг ЖКХ.
В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.