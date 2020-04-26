Пульмонолог рассказал о последствиях заболевания COVID-19 в легкой форме

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пациентам, переболевшим коронавирусом в легкой форме, не стоит опасаться серьезных последствий, такое мнение, как сообщает ura.ru, высказал главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.
"У 80 процентов заболевших — легкая форма. Как правило, осложнений после этого не бывает", - приводит издание слова специалиста.
Лещенко также выразил уверенность, что если пациент благополучно выздоровел, то у него вырабатывается иммунитет к COVID-19.
Не остались без внимания пульмонолога и противовирусные препараты. По его словам, эффективность большинства из них не доказана.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — их 74 588 человек. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.