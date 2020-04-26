Пульмонолог рассказал о последствиях заболевания COVID-19 в легкой форме

"У 80 процентов заболевших — легкая форма. Как правило, осложнений после этого не бывает", - приводит издание слова специалиста.

Лещенко также выразил уверенность, что если пациент благополучно выздоровел, то у него вырабатывается иммунитет к COVID-19.

Не остались без внимания пульмонолога и противовирусные препараты. По его словам, эффективность большинства из них не доказана.