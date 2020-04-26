Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп , чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов "мейнстрёмных" СМИ.

"Какой толк проводить пресс-конференции Белого дома, когда мейнстрёмные СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп в Twitter

Президент США в последние недели ежедневно проводил пресс-конференции, которые длились зачастую по два часа и более и сопровождались пикировкой Трампа с представителями прессы. Ряд СМИ, поддерживающих политических оппонентов Трампа, обвиняли президента США во лжи и попытках скрыть предполагаемые ошибки его администрации в борьбе с коронавирусом. Трамп обвинял СМИ в неверной подаче его слов и искажении фактов.

На текущей неделе Трамп подвергся особенно жесткой критике и насмешкам, когда в ходе брифинга задался вопросом, нельзя ли делать людям инъекции солнечного света или бытовой химии, которые помогают бороться с коронавирусом на различных поверхностях.

Трамп впоследствии заявил, что это была лишь саркастическая шутка над журналистами, хотя и повторил прежнее утверждение, будто подобные методы стоит проверить врачам. Тем не менее, производители бытовой химии в США попросили граждан не употреблять чистящие средства внутрь. После этого Трамп провел нетипично короткую (около 20 минут) пресс-конференцию в пятницу, где отказался отвечать на вопросы. В субботу журналистов президентского пула позвали к залу брифингов к пяти часам вечера, когда обычно проводились брифинги, но вместо пресс-конференции отправили по домам.