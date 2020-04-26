Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

По словам артиста, в настоящее время он изучает детали произошедшего, однако в конфликте он принял сторону дочери. Стоянов убежден, что таксист применил к ней насильственные действия, иначе бы она не вела себя так.

"Сейчас Вика находится в безопасности, конечно, я не буду говорить, где именно", — добавил актер. Он отметил, что у его дочери случился нервный срыв, "потому что на нее неизвестный мужчина поднял руку".