Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T01:31
https://ria.ru/20200426/1570579770.html
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
https://cdn24.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_208288cdb5fac8e8d125d2ab02a41cba.jpg
РИА Новости

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

01:26 26.04.2020 (обновлено: 01:31 26.04.2020)
229847
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Такси. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
По словам артиста, в настоящее время он изучает детали произошедшего, однако в конфликте он принял сторону дочери. Стоянов убежден, что таксист применил к ней насильственные действия, иначе бы она не вела себя так.
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
25 апреля, 16:31
Таксист рассказал подробности конфликта с пассажиркой из-за пропуска
"Сейчас Вика находится в безопасности, конечно, я не буду говорить, где именно", — добавил актер. Он отметил, что у его дочери случился нервный срыв, "потому что на нее неизвестный мужчина поднял руку".
Ранее в Сети появилось видео, на котором таксист силой вытащил пассажирку из автомобиля, после чего несколько раз ее ударил. Позднее в Telegram-канале Mash появилось видео, где видно, что пассажирка первая применила силу. Водитель заявил службе поддержки Gett, что в ответ на его просьбу получить новый пропуск или покинуть автомобиль клиент отказался выйти из машины, неоднократно оскорбил его и первым применил силу, тогда он вышел из себя.
Оба участника инцидента обратились в полицию. Они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. Сервис Gett заблокировал водителя в своей системе. В ситуации разбираются следователи СК.
Автомобиль сервиса Яндекс. Такси в Москве
24 апреля, 21:05
В "Яндексе" прокомментировали драку таксиста и девушки в Москве
5297243167592
Андрей СтояновСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь таксиста опрпадают, а стоянов извинится за отсутствие воспитания у дочери.
26 апреля, 01:34
PPol1415
401220019
Таксист просто пример для подражания.
26 апреля, 01:32
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
2901110015
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
13:00Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
13:00Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
12:57Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
12:56Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
12:56Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
12:55Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
12:54Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
12:54В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
12:53В Москве за первую неделю мая выпало 42 процента месячной нормы осадков
12:53Источник сообщил о госпитализации протоирея Димитрия Смирнова
Лента новостейМолния