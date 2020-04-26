Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
По словам артиста, в настоящее время он изучает детали произошедшего, однако в конфликте он принял сторону дочери. Стоянов убежден, что таксист применил к ней насильственные действия, иначе бы она не вела себя так.
"Сейчас Вика находится в безопасности, конечно, я не буду говорить, где именно", — добавил актер. Он отметил, что у его дочери случился нервный срыв, "потому что на нее неизвестный мужчина поднял руку".
Ранее в Сети появилось видео, на котором таксист силой вытащил пассажирку из автомобиля, после чего несколько раз ее ударил. Позднее в Telegram-канале Mash появилось видео, где видно, что пассажирка первая применила силу. Водитель заявил службе поддержки Gett, что в ответ на его просьбу получить новый пропуск или покинуть автомобиль клиент отказался выйти из машины, неоднократно оскорбил его и первым применил силу, тогда он вышел из себя.
Оба участника инцидента обратились в полицию. Они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. Сервис Gett заблокировал водителя в своей системе. В ситуации разбираются следователи СК.
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