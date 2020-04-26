В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

"Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области", — добавили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.