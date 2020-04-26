В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
Согласно данным оперштаба, в Одинцово зарегистрировали еще 52 случая, всего случаев 597, в Люберцах — до 523 (плюс 41), в Красногорске — 431 (плюс 36).
"Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области", — добавили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
Уточняется, что среди них 858 жителей Москвы.
Всего в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 69 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.