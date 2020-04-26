В Смоленске умер второй пациент с COVID-19

БРЯНСК, 26 апр – РИА Новости. Второй пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Смоленской области, сообщает правительство региона.
"По информации оперативного штаба, 25 апреля по выздоровлению выписано 26 человек. Также зафиксировано два случая с летальным исходом", - говорится в сообщении. Пол и возраст умершего пока не сообщаются.
В общей сложности на территории региона зарегистрировано 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.