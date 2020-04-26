В Берлине задержали более ста участников акции протеста против карантина

Полиция задерживает демонстранта во время акции протеста против карантинных мер в связи с коронавирусом в Берлине

Полиция задерживает демонстранта во время акции протеста против карантинных мер в связи с коронавирусом в Берлине

БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Полиция Полиция Берлина задержала на акции протеста против связанных с COVID-19 ограничительных мер более 100 человек, сообщается в Twitter-аккаунте стражей порядка.

В субботу в центре Берлина несколько сотен человек собрались на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса. Акция должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург , однако полиция перекрыла проход к ней.

В результате на самой площади собрались не более 100 человек, остальные стояли у ограждений на прилегающих улицах. Акция продлилась чуть больше часа, люди разошлись мирно, полиция не применяла спецтехнику.

"Наша операция на Площади Розы Люксембург окончена. Благодаря перекрытию прилегающих улиц, мы смогли предотвратить крупное собрание. Многие тем не менее нарушали правило поддерживания дистанции. Более 100 человек задержаны", - говорится в сообщении.

Главным требованием протестующих было "восстановление конституционных прав". Ограничительные меры они считают нарушением своих гражданских и экономических прав. При этом в Берлине, как и в остальных регионах Германии, митинги запрещены до 4 мая, более того, запрещено собираться в группы более двух человек, только если речь не идет о родственниках или сожителях.

Германии на настоящий момент официально подтверждено 152 тысячи случаев COVID-19, 5,5 тысячи человек скончались. В Берлине эти цифры, соответственно, 5,5 тысячи и 147 смертей. На фоне снижения темпов прироста новых случаев с 21 апреля Германия начала поэтапно отменять ограничительные меры, но большинство из них по-прежнему остается в силе и ожидается, что новый этап смягчения начнется с 4 мая.

При этом данные опроса "Политический барометр" телеканала ZDF показывают, что ограничения на выход из дома и запрет на контакты более двух человек в общественных местах считают уместным 87% немцев, большинство (81%) также придерживаются мнения, что в Германии делается достаточно для защиты от распространения коронавируса.