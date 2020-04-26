Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T12:45
https://ria.ru/20200426/1570579465.html
В Берлине задержали более ста участников акции протеста против карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575108_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_63f9ea4b6c3a07f61251364317e81b03.jpg
РИА Новости

В Берлине задержали более ста участников акции протеста против карантина

00:23 26.04.2020 (обновлено: 12:45 26.04.2020)
10852
© AFP 2020 / Tobias SchwarzПолиция задерживает демонстранта во время акции протеста против карантинных мер в связи с коронавирусом в Берлине
Полиция задерживает демонстранта во время акции протеста против карантинных мер в связи с коронавирусом в Берлине
© AFP 2020 / Tobias Schwarz
Полиция задерживает демонстранта во время акции протеста против карантинных мер в связи с коронавирусом в Берлине
БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Полиция Берлина задержала на акции протеста против связанных с COVID-19 ограничительных мер более 100 человек, сообщается в Twitter-аккаунте стражей порядка.
В субботу в центре Берлина несколько сотен человек собрались на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса. Акция должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней.
В результате на самой площади собрались не более 100 человек, остальные стояли у ограждений на прилегающих улицах. Акция продлилась чуть больше часа, люди разошлись мирно, полиция не применяла спецтехнику.
"Наша операция на Площади Розы Люксембург окончена. Благодаря перекрытию прилегающих улиц, мы смогли предотвратить крупное собрание. Многие тем не менее нарушали правило поддерживания дистанции. Более 100 человек задержаны", - говорится в сообщении.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Главным требованием протестующих было "восстановление конституционных прав". Ограничительные меры они считают нарушением своих гражданских и экономических прав. При этом в Берлине, как и в остальных регионах Германии, митинги запрещены до 4 мая, более того, запрещено собираться в группы более двух человек, только если речь не идет о родственниках или сожителях.
В Германии на настоящий момент официально подтверждено 152 тысячи случаев COVID-19, 5,5 тысячи человек скончались. В Берлине эти цифры, соответственно, 5,5 тысячи и 147 смертей. На фоне снижения темпов прироста новых случаев с 21 апреля Германия начала поэтапно отменять ограничительные меры, но большинство из них по-прежнему остается в силе и ожидается, что новый этап смягчения начнется с 4 мая.
При этом данные опроса "Политический барометр" телеканала ZDF показывают, что ограничения на выход из дома и запрет на контакты более двух человек в общественных местах считают уместным 87% немцев, большинство (81%) также придерживаются мнения, что в Германии делается достаточно для защиты от распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
48822124
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09Почти 15 процентов американцев не станут прививаться от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
13:08Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
13:08В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
13:00Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
13:00Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
12:57Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
12:56Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
12:56Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
12:55Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
12:54Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
12:54В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
12:53В Москве за первую неделю мая выпало 42 процента месячной нормы осадков
12:53Источник сообщил о госпитализации протоирея Димитрия Смирнова
Лента новостейМолния