СМИ: у оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Врач, проводивший Врач, проводивший Ким Чен Ыну операцию на сердце, сильно нервничал, у него дрожали руки, из-за чего операция продлилась восемь минут вместо одной, утверждается в статье японского еженедельника " Сюкан Гэндай ".

Ранее южнокорейское издание Daily NK сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Автор материала в "Сюкан Гэндай" Даисукэ Кондо ссылается на подробности сердечного приступа у северокорейского лидера, которые раскрыл ему источник в китайских медицинских кругах.

"Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона, внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя (Ким Чен Ыну – ред.) массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи", - приводит Кондо слова источника.

В это же время, по словам собеседника журналиста, северокорейская сторона срочно попросила Китай выслать группу врачей из Пекина

По словам этого источника, группа примерно из 50 человек с оборудованием была направлена спецбортом в Пхеньян

"Однако группа северокорейских врачей, считая, что если они будут ждать китайских медиков, то пациент не выживет, решила проводить срочную операцию по установке стента в сердце", - отметил собеседник японского издания.

Как утверждается в публикации, операция по стентированию не слишком сложная и "сама по себе операция по установке стента в самый главный кровеносный сосуд занимает примерно одну минуту".

"Однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах, (как Ким Чен Ын - ред.) у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут", - приводит журнал слова китайского источника.

По его словам, Ким Чен Ын "погрузился в вегетативное состояние". При этом прибывшая группа китайских медиков осмотрела северокорейского лидера, но помочь ничем не смогла.