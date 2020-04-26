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2020-04-26T01:27
https://ria.ru/20200426/1570579405.html
СМИ: у оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
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РИА Новости

СМИ: у оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

00:20 26.04.2020 (обновлено: 01:27 26.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ким Чен Ын. Архивное фото
ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Врач, проводивший Ким Чен Ыну операцию на сердце, сильно нервничал, у него дрожали руки, из-за чего операция продлилась восемь минут вместо одной, утверждается в статье японского еженедельника "Сюкан Гэндай".
Ранее южнокорейское издание Daily NK сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
Автор материала в "Сюкан Гэндай" Даисукэ Кондо ссылается на подробности сердечного приступа у северокорейского лидера, которые раскрыл ему источник в китайских медицинских кругах.
"Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона, внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя (Ким Чен Ыну – ред.) массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи", - приводит Кондо слова источника.
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В это же время, по словам собеседника журналиста, северокорейская сторона срочно попросила Китай выслать группу врачей из Пекина.
По словам этого источника, группа примерно из 50 человек с оборудованием была направлена спецбортом в Пхеньян.
"Однако группа северокорейских врачей, считая, что если они будут ждать китайских медиков, то пациент не выживет, решила проводить срочную операцию по установке стента в сердце", - отметил собеседник японского издания.
Как утверждается в публикации, операция по стентированию не слишком сложная и "сама по себе операция по установке стента в самый главный кровеносный сосуд занимает примерно одну минуту".
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"Однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах, (как Ким Чен Ын - ред.) у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут", - приводит журнал слова китайского источника.

По его словам, Ким Чен Ын "погрузился в вегетативное состояние". При этом прибывшая группа китайских медиков осмотрела северокорейского лидера, но помочь ничем не смогла.
Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
21 апреля, 12:39
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о болезни Ким Чен Ына
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Ким Чен ЫнКНДРВ мире
Популярные комментарии
Я почему-то переживаю о враче - жив ли он?
26 апреля, 04:05
ВАВиктор А
2162204
Все, идея чучхе канула в лету?
26 апреля, 00:59
НЕНиколай Ефимов
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