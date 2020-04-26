В Рязанской области скончался пациент с COVID-19

БРЯНСК, 26 апр – РИА Новости. Житель Житель Рязанской области с подтвержденным диагнозом СОVID-19 скончался в субботу в больнице, сообщает правительство региона.

Ранее власти сообщали о смерти двух жителей региона, имевших подозрение на COVID-19. Однако уточнялось, что мужчина 90 лет по результатам патанатомического исследования умер от тромбоэмболии, а причина смерти 59-летней женщины еще окончательно не установлена.

"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что 25 апреля умер пациент больницы им. Н. Семашко, который имел подтвержденный СОVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 66-летний мужчина имел сопутствующие хронические заболевания. В больницу им. Н. Семашко был переведен в тяжелом состоянии из Касимовской ЦРБ. Три недели он находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, в субботу мужчина скончался. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.

Общее число заболевших COVID-19 в Рязанской области, по данным на субботу, достигло 539 человек.