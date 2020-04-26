Бесконтактные добрые дела: как помогают пациентам детского хосписа

“Во-первых, мы наладили проведение викторин, игр и квестов в соцсетях, — рассказывает исполнительный директор хосписа Анна Кудря, — и наши подопечные вместе с родителями немедленно откликнулись на эту инициативу. Во-вторых, наши партнеры с радостью предоставили записи мастер-классов, концертов и шоу, которые созданы специально для наших ребят. И конечно, мы продолжаем делать индивидуальные поздравления-впечатления для детей, это уже давно стало нашей хорошей традицией”.
“Мы стремимся показать нашим подопечным, что, несмотря на карантин, мы с ними в прежнем режиме, поэтому не только знакомим их с онлайн-трансляциями из театров, музеев, с кинофильмами, но и регулярно проводим конкурсы, разумеется, с призами. Карантин — это не страшно и уж точно не скучно. Главное, что все вернется на круги своя, и мы все скоро увидимся”, — говорит Анна Кудря.