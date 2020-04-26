Бесконтактные добрые дела: как помогают пациентам детского хосписа

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. С введением режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса изменился ритм жизни большинства людей. Но если у многих из нас работа и обучение более-менее успешно “переехали” домой, то для воспитанников детских домов, интернатов, жителей домов престарелых и пациентов хосписов настали непростые времена.

Однако сотрудники Санкт-Петербургского детского хосписа и волонтеры, работающие с подопечными и их семьями, ни на минуту не прекращали работу и перевели свои занятия и проекты в онлайн.

“Во-первых, мы наладили проведение викторин, игр и квестов в соцсетях, — рассказывает исполнительный директор хосписа Анна Кудря, — и наши подопечные вместе с родителями немедленно откликнулись на эту инициативу. Во-вторых, наши партнеры с радостью предоставили записи мастер-классов, концертов и шоу, которые созданы специально для наших ребят. И конечно, мы продолжаем делать индивидуальные поздравления-впечатления для детей, это уже давно стало нашей хорошей традицией”.

Конечно, маленькие пациенты очень скучают по волонтерам, перешедшим на дистанционную работу. Поэтому сотрудники хосписа придумали отдельный спецпроект “Послушай, мы вместе”. Для него волонтеры записывают сказки в собственном исполнении, которые дети с удовольствием слушают перед сном.

Этот формат оказался интересен не только пациентам, но и самим волонтерам, — многим он позволил раскрыться с новой стороны. Ведь необходимость передать эмоции на дистанции, вжиться в роль и хотя бы словом прикоснуться к ставшим дорогими людям требует от них не только душевного тепла, но и актерской убедительности.