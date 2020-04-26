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2020-04-26T08:05
https://ria.ru/20200426/1570543498.html
"Люди устали сидеть дома". Европа возвращается к нормальной жизни
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РИА Новости

"Люди устали сидеть дома". Европа возвращается к нормальной жизни

08:00 26.04.2020 (обновлено: 08:05 26.04.2020)
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© AFP 2020 / Michal CizekЛюди наблюдают за астрономическими часами в Праге
Люди наблюдают за астрономическими часами в Праге
© AFP 2020 / Michal Cizek
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Германия возобновляет национальный футбольный чемпионат. Австрия с мая распахивает двери гостиниц и торговых центров. Польша открывает для прогулок леса и парки. Чехия полностью снимает карантин и позволяет гражданам путешествовать внутри Шенгена. Жизнь постепенно возвращается к норме. Ради этого европейцы жертвовали многим.

Секрет "немецкого чуда"

Поклонники европейского футбола воспряли. После ослабления карантина в Германии игроки бундеслиги возвращаются на стадионы. Первые матчи состоятся в мае. Зрителей на арены пока не пустят, но они не унывают. "Смотреть реальную игру, пусть и по телевизору, лучше, чем гонять в онлайн-футбол. Никакой киберспорт не заменит живых эмоций", — говорит РИА Новости житель Берлина Кристиан Морозоф.
Руководство бундеслиги предупредило, что в новом сезоне вводятся строгие правила гигиены и социального дистанцирования для болельщиков, а футболистов ждут регулярные проверки на коронавирус. "После пандемии вход на стадионы, видимо, будет как в больницы — в бахилах и защитных масках. Но придется смириться", — рассуждает Морозоф.
Ослабить карантин немецкие власти решили после того, как число заболевших COVID-19 стало снижаться, а выздоровевших — расти. На 24 апреля в Германии заразились 153 тысячи человек, погибли — 5575. Поправились — 95 тысяч. Секрет "немецкого чуда" до конца не разгадан, но вирусологи полагают, что инфекцию удалось сдержать за счет массового тестирования и своевременных запретов.
О полном снятии ограничений говорить пока рано. Все еще закрыты сады, школы, вузы, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты и общепит. Под вопросом в этом году Октоберфест. Концертные залы, театры и музеи тоже на замке.
Но немцы все равно рады. С 20 апреля в западных землях открылись непродовольственные магазины, книжные лавки, пункты проката велосипедов и автомобилей. Гражданам разрешили свободно гулять, заниматься спортом на природе, ездить на службу. Между тем по-прежнему запрещено собираться большими компаниями, а средства защиты обязательны.
"На улицах, парках, скверах много людей, но все в масках. Причем когда действовал жесткий карантин, носить маски было необязательно. Сейчас на улицах Гамбурга можно увидеть компании, которые пьют пиво, однако люди при этом соблюдают дистанцию", — рассказывает РИА Новости работающий в Германии по контракту Василий Яшкинас.
Со следующей недели отменяют ограничения и на востоке Германии — в Тюрингии и Баварии. В начале мая ожидаются послабления в Берлине и Бранденбурге.
© REUTERS / Andreas GebertВозобновление футбольных тренировок в Германии
Возобновление футбольных тренировок в Германии
© REUTERS / Andreas Gebert
Возобновление футбольных тренировок в Германии

Сорвать стоп-кран карантина

Шесть недель назад Австрия была одним из очагов распространения коронавируса в ЕС. Но строгий карантин позволил взять ситуацию под контроль. На 24 апреля в стране — 15 тысяч инфицированнных, 11 тысяч уже выздоровели. Погибших — 530.
В начале апреля канцлер Себастьян Курц объявил о постепенном смягчении карантина. В середине месяца возобновили работу магазины площадью до 40 квадратных метров, а 1 мая откроются торговые центры, салоны красоты и парикмахерские. Гостиницы, кафе и рестораны примут посетителей не раньше середины следующего месяца. Массовые мероприятия пока запрещены, но в июне власти расчитывают вернуть к жизни театры, кинозалы, музеи.
"Мы по-прежнему обязаны ходить в масках. В магазинах желательно натягивать виниловые перчатки. Заставляют дезинфицировать даже обувь и верхнюю одежду. Но австрийцы реагируют спокойно. Зато страна первой в Европе возвращается к нормальному ритму", — сообщила студентка Венского технического университета Мария Фролова.
Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, правительство снова дернет стоп-кран.
© REUTERS / Lisi NiesnerВозобновление работы магазинов в Вене
Возобновление работы магазинов в Вене
© REUTERS / Lisi Niesner
Возобновление работы магазинов в Вене

Терпеливые поляки

В Польше на 24 апреля коронавирусом заразились 10 759 человек, выздоровели 1740. Летальных исходов — 463. С середины марта в стране строгий карантин, но некоторые меры уже отменяют.
Так, с 20 апреля гражданам доступны парки и леса. В начале мая смягчают правила торговли, возобновятся службы в церквях, заработают гостиницы. К концу месяца откроются кинотеатры и музеи.
"Поляки стоически перенесли карантин. Дома сидели все — и пожилые, и молодые. Но сейчас чувствуется некоторая усталость. Люди хотят выйти в мир, бизнес соскучился по работе. Понятно, что экономические последствия будут серьезными, но мы стремимся как можно быстрее вернуться к привычной жизни", — описывает ситуацию житель Варшавы Михал Патрик Садловский.
Он преподает в Варшавском университете. "Интернет — хорошая альтернатива, но ничто не заменит живого общения со студентами. Библиотеки были недоступны, а найти нужную литературу онлайн не всегда возможно", — отмечает педагог.
И хотя носить маски придется до конца июня, это уже не так обременительно. "Ведь можно будет гулять на свежем воздухе. Но мне до сих пор непонятно, почему закрыли леса и парки. Если человек в одиночку пройдется на свежем воздухе, вряд ли он подхватит COVID-19", — недоумевает Михал.
© REUTERS / Kacper PempelНа прогулке в варшавском парке Лазенки, Польша
Посетители парка Лазенки в Варшаве, Польша
© REUTERS / Kacper Pempel
На прогулке в варшавском парке Лазенки, Польша

Маска — новый символ Чехии

В Чехии царит праздничная атмосфера. Накануне отменили карантин, объявленный 12 марта. Со следующей недели в стране откроют крупные магазины, фитнес-центры, зоопарки. Возобновят занятия в школах и университетах, богослужения в храмах.
В мае примут посетителей торговые центры, массажные салоны, а в конце месяца — кафе и рестораны. Музеи, театры, стадионы, туристические места станут доступны без ограничений с июня.
Больше всего чехов радует открытие границ. Теперь теоретически можно выезжать за рубеж. Но почти все европейские страны пока никого не пускают. Исключения — Швеция и Белоруссия.
"Первые две недели карантина были очень строгими. Чехия замерла. Можно было ходить на работу, но только если нет возможности трудиться удаленно. И обязательно в маске, иначе — штраф", — объясняет РИА Новости жительница Праги Наталья Судоенкова.
© AFP 2020 / Michal CizekДевушка у стены Джона Леннона в Праге
Девушка у стены Джона Леннона в Праге
© AFP 2020 / Michal Cizek
Девушка у стены Джона Леннона в Праге
Но и в это непростое время чехи пытались во всем отыскать позитив. "Маска стала символом. Их шили даже знаменитости. Министр транспорта выступал в маске с изображением паровозиков и машинок, министр здравоохранения подбирал "аксессуар" под цвет галстука и носового платка. Такой вот способ самовыражения", — рассказывает собеседница.
Если эпидемиологическая обстановка ухудшится, власти вернут ограничения. Но пока новых заболевших все меньше, а выздоровевших — больше. На 24 апреля подтверждено 7188 инфицированных, 2186 вылечились, 213 — умерли.
"До конца июня — все в масках. Например, на свадьбах разрешено открывать лицо только жениху и невесте. Что ж, придется еще немного потерпеть", — заключает Наталья.
© REUTERS / Thilo SchmuelgenСнятие карантина в Кёльне
Снятие карантина в Кельне
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Снятие карантина в Кёльне
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Себастьян КурцПольшаГерманияЧехияАвстрияВ мире
Популярные комментарии
ну надо же... прожил 25 лет в Германии и наконец узнал из этой статьи, что Бавария находится на востоке Германии. И потом, что за манкра у русской прессы бежать впереди паровоза. Ещё нет решения о возобновлении футбольного чемпионата, пока только намерение, а здесь уже подаётся как свершившийся факт.
26 апреля, 13:06
Alexander Gourvitch
1552006
Есть же поговорка о том, что уйти вовремя - это секрет успеха, но вернуться вовремя судя по всему - это аналогичный секрет успеха и немцы от этого только выиграют...
26 апреля, 11:01
Леонид Бизянихин
520007
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