В Стамбуле сняли на видео дельфинов, играющих у берега возле мечети

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Несколько дельфинов были замечены в море возле мечети Ортакей, одной из самых известных туристических достопримечательностей Стамбула, Несколько дельфинов были замечены в море возле мечети Ортакей, одной из самых известных туристических достопримечательностей Стамбула, сообщает Daily Sabah.

Dolphins play near Ortaköy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1 — DAILY SABAH (@DailySabah) April 23, 2020

На видео млекопитающие плавают прямо вдоль побережья Босфора, где обычно много туристов, лодок и паромов.

В последние недели морское движение на Босфоре резко сократилось из-за продолжающейся вспышки COVID-19, когда миллионы жителей Стамбула остаются дома.