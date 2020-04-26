МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В США крупный аллигатор забрался на задний двор дома и разгромил его, В США крупный аллигатор забрался на задний двор дома и разгромил его, сообщает UPI.

Семья Лоссада из Южной Каролины поделилась видео аллигатора, который проник на их задний двор. Такие хищники встречаются в этой местности довольно часто. У этого даже есть имя – "Большой Джорж".

"Мы видим их каждый день, но никогда не встречали у себя на участке", — сказал Фернандо Лоссада.

Животное раскидало по двору садовую мебель и вазоны, опрокинуло мангал и повредило хвостом стеклянную дверь. Потом крокодила поймала и отпустила в водоем команда из четырех спасателей.