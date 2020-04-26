В Московском зоопарке появились капские земляные белки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке открылась новая экспозиция — группа капских земляных белок, которые прибыли из Магдебургского зоопарка (Германия), В Московском зоопарке открылась новая экспозиция — группа капских земляных белок, которые прибыли из Магдебургского зоопарка (Германия), сообщает пресс-служба зоосада.

Трех самцов 2015 и 2017 годов рождения назвали Желток, Белок и Яйка – как маленьких динозавров из мультфильма "Ледниковый период".

В природе капские земляные белки обитают на юге Африки. Они активно роют норы, чтобы укрыться от хищников и жары. Однако большую часть времени проводят на поверхности, охлаждая себя тенью пушистого хвоста и купанием в песке.

В вольере белки могут свободно рыть неглубокие норы в толстом слое песка, а также прятаться в широких полых бревнах.