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Культура
2020-04-26T01:50
https://ria.ru/20200426/1570524277.html
СМИ узнали, что актер из "Ирландца" получил роль в "Острых козырьках"
https://cdn24.img.ria.ru/images/98958/92/989589258_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_feedb324fb9514c6314972f4619fd659.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, что актер из "Ирландца" получил роль в "Острых козырьках"

01:50 26.04.2020
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© HBO (2010-...)Кадр из фильма "Подпольная империя"
Кадр из фильма Подпольная империя
© HBO (2010-...)
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. СМИ узнали, что английский актер Стивен Грэм, известный участию в фильмах "Большой куш" и "Ирландец", получил роль в шестом сезоне сериала о гангстерах "Острые козырьки", сообщает Deadline.

"Я подписал контракт и должен был приступить к съемкам, но их приостановили на неопределенный срок", – прокомментировал Грэм.

Других подробностей актер не уточнил, кроме того, что его персонаж был в работе в какое-то время. Режиссер Стивен Найт давно хотел, чтобы он снялся в "Острых козырьках", после их совместной работы в мини-сериале " Рождественская песнь" (2019 год).
Ранее в инстаграме появилось сообщение Киллиана Мерфи, исполнителя одной из главных ролей Томаса Шелби. В нем он поблагодарил съемочную группу за "терпение".
"Мы вернемся, как только сможем. Обещаю, что мы, как обычно, наведем шума, когда снова появимся на экране", – пообещал он.
Мерфи подчеркнул, что новая дата начала съемок еще не определена. Первоначально к ним должны были приступить в марте.
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