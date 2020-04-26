СМИ узнали, что актер из "Ирландца" получил роль в "Острых козырьках"

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. СМИ узнали, что английский актер Стивен Грэм, известный участию в фильмах "Большой куш" и "Ирландец", получил роль в шестом сезоне сериала о гангстерах "Острые козырьки", сообщает Deadline.
"Я подписал контракт и должен был приступить к съемкам, но их приостановили на неопределенный срок", – прокомментировал Грэм.
Других подробностей актер не уточнил, кроме того, что его персонаж был в работе в какое-то время. Режиссер Стивен Найт давно хотел, чтобы он снялся в "Острых козырьках", после их совместной работы в мини-сериале " Рождественская песнь" (2019 год).
Ранее в инстаграме появилось сообщение Киллиана Мерфи, исполнителя одной из главных ролей Томаса Шелби. В нем он поблагодарил съемочную группу за "терпение".
"Мы вернемся, как только сможем. Обещаю, что мы, как обычно, наведем шума, когда снова появимся на экране", – пообещал он.
Мерфи подчеркнул, что новая дата начала съемок еще не определена. Первоначально к ним должны были приступить в марте.